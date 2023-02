Mulher é sequestrada, torturada e mantida em cárcere por ex-companheiro

Uma mulher, de 36 anos, foi vítima de sequestro, cárcere privado e tortura no município de Bataguassu, a 341 quilômetros de Campo Grande e que faz divisa com o Estado de São Paulo. A vítima conseguiu fugir do agressor, que é seu ex-companheiro e procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade na tarde de ontem (14). O caso aconteceu no dia sete deste mês.

Segundo informações do portal Nova Notícias, o homem foi identificado apenas como Sebastião e é ex-companheiro da vítima. Ela relatou que estava em casa, quando foi surpreendida pelo autor, por volta das 21h, momento em que ele a agrediu com socos na cabeça e a arrastou pelos cabelos até a própria casa, que fica apenas a alguns metros da casa da mulher.

Já na casa do autor, ele jogou a mulher no sofá e começou a espancá-la com uma cinta de couro. Em seguida ele levou a mulher até o chuveiro, obrigou a vítima a tirar toda a roupa e a espancou com uma mangueira de jardim. Ela foi agredida nua e debaixo da água.

Após a tortura ele mandou a vítima se vestir e trancou a mulher em um dos cômodos da casa. Para tentar se livrar do agressor, ela disse que tinha dinheiro e poderia dar a ele para que comprasse crack, já que o mesmo é dependente químico. Ele aceitou e libertou a mulher, com a condição que ela fosse junto até o ponto de vendas de drogas.

Ainda segundo depoimento da vítima, ela aproveitou um momento de distração do homem e conseguiu fugir. Desesperada, ela disse que ficou vagando pela cidade até às 3 horas da madrugada, depois foi até a casa de uma vizinha onde foi acolhida.

Por volta das 5 horas da manhã, Sebastião foi até o local onde a vítima estava escondida e tentou invadir o imóvel. A vítima e a amiga permaneceram trancadas na casa por algumas horas até que o agressor fosse embora.

Na terça-feira (14) a mulher procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher, onde o caso foi registrado como sequestro, cárcere privado, lesão corporal dolosa, violência doméstica e descumprimento de decisão judicial, já que a vítima possui uma medida protetiva contra o autor, desde 2022, onde ele cometeu os crimes de sequestro, cárcere e tortura contra ela, em uma fazenda próxima à Bataguassu.

Na época, Sebastião arrastou a mulher até a casa que ele mora quando esta prestando serviços na propriedade e além do espancamento, o homem chegou a esfaquear a vítima. Ele tem 64 anos e possuí diversas passagens pela policia, sendo conhecido como ‘Tião Louco’. Ele segue foragido e as investigações seguem em segredo de justiça.

Cárcere Privado

Cárcere Privado é considerado crime contra a liberdade pessoal, previsto no artigo 148 do Código Penal, a expressão vem do verbo encarcerar, que significa deter, ou prender alguém contra sua vontade.

A pena prevista para quem comete esse crime varia entre 1 a 3 anos de reclusão. Contudo, a pena aumenta para 2 a 5 anos em caso de privação de liberdade maior do que 15 dias, crime com finalidade sexual e se as vítimas se enquadram nos seguintes casos: pais, filhos, esposo ou convivente do criminoso, pessoa idosa, pessoa indevidamente internada em casa de saúde ou hospital.

Serviço:

Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher faz uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.

