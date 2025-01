Mulher é presa por extorsão após exigir R$ 5 mil para não divulgar conteúdo pessoal em Ivinhema

Uma mulher de 21 anos foi presa por extorsão em Ivinhema, neste sábado (11). Ela teria exigido R$ 5 mil de uma vítima para não divulgar um conteúdo de “ordem pessoal” da mesma.

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia após a autora fazer a exigência. Os agentes realizaram diligências e identificaram a responsável pela extorsão, que residia em Nova Andradina. A polícia se deslocou até o município e prendeu a suspeita, que confessou o crime após a detenção. A Polícia Civil reforça o alerta para que as pessoas não cedejam a extorsões nem enviem dinheiro em situações semelhantes.

