Mulher é presa por dar golpes em lojas de grife em Dourados

Na tarde da última quinta-feira, (09) uma mulher foi presa acusada de aplicar golpes em lojas de grife na cidade de Dourados

A suspeita, identificada como L.B.F.P., de 26 anos, estava realizando compras online em estabelecimentos que vendem roupas e calçados de marca, utilizando comprovantes falsos de pagamento via PIX.

Durante a investigação, os agentes descobriram que a criminosa solicitava a entrega dos produtos em seu local de trabalho, mas frequentemente recebia as mercadorias em frente a lojas com as quais não tinha qualquer vínculo. A prisão ocorreu após uma das vítimas acionar a polícia, permitindo que as equipes interceptassem uma das tentativas da suspeita de lucrar com os produtos adquiridos fraudulentamente.

Com a prisão, foram encontrados diversos itens subtraídos em ações anteriores. Durante o interrogatório, ela confessou os crimes e foi autuada em flagrante por estelionato.

A prisão foi realizada por meio da Seção de Investigação Geral (SIG) de Dourados. O SIG ainda informou que solicita o apoio da população para que colaborem com informações sobre práticas criminosas na região.