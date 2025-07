Mulher é presa em flagrante com mais de 400 quilos de maconha escondidos no quintal em Dourados

Na noite desta terça-feira (22), uma mulher de 63 anos foi presa em flagrante após agentes da Polícia Militar encontrarem 423 tabletes de maconha escondidos em um carro estacionado no quintal de sua residência. O caso ocorreu no bairro Jardim Novo Horizonte, em Dourados, cidade localizada a 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30 para investigar barulhos de tiros e gritos vindos de uma casa na rua Ignácia de Mattos Brandão. No local, os policiais abordaram a proprietária do imóvel, que negou qualquer envolvimento. No entanto, durante a conversa, os agentes perceberam um forte odor de maconha.

Ao realizarem buscas, encontraram um veículo Ford Fiesta, de cor prata, estacionado no quintal. Dentro do carro havia diversos tabletes de maconha, totalizando 438 quilos do entorpecente. Questionada, a mulher alegou não saber do conteúdo e afirmou que apenas estava guardando o veículo para um amigo.

Ela foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e o caso segue sob investigação.