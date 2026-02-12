Mulher é presa em Campo Grande transportando maconha escondida em caixas de som

Suspeita usava documento falso e receberia R$ 2 mil pelo transporte da droga de Ponta Porã a Uberlândia

Uma mulher de 46 anos foi detida na manhã desta quinta-feira (12) em Campo Grande, suspeita de transportar cerca de 8,6 quilos de maconha escondidos dentro de caixas de som, acondicionados em duas sacolas e uma mochila. Ela também portava um documento falso, usado para tentar despistar a abordagem.

O caso veio à tona após informações anônimas indicarem que a suspeita chegaria a um hotel no centro da cidade com grande quantidade de entorpecentes. Por volta das 10h, a mulher foi abordada na via pública e, diante das inconsistências no documento apresentado, admitiu sua verdadeira identidade e confessou transportar a droga.

Segundo relatos, ela receberia R$ 2.000,00 para levar a maconha de Ponta Porã (MS) até Uberlândia (MG). Além da droga, foram apreendidos o documento falso e um celular.

A suspeita foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas majorado e uso de documento falso. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp 67-9995-6105, garantindo total sigilo ao denunciante.

