Mulher é presa em Campo Grande após proferir ofensas racistas contra árbitro de futebol

Na noite de ontem (10), uma mulher, de 42 anos, foi presa em flagrante após xingar de ‘preto safado’ um homem, de 40 anos, que arbitrava uma partida de futebol no campo do Núcleo Habitacional do Buriti, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem recebia gritos racistas vindo da torcida que estava no campo para assistir o jogo. Dentre os praticantes das ofensas, ele identificou uma mulher chamando ele de ‘preto safado’.

A Policia Militar foi acionada e ao chegar no local, a mulher confirmou ter proferido o xingamento racista. Ela foi encaminhada até a delegacia, onde relatou que não sabia que a fala dela era considerada crime.

O caso foi registrado na delegacia de plantão da Capital.

