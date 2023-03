Mulher é presa em aeroporto com 130 cápsulas de cocaína no estômago

Duas mulheres, não identificadas, foram presas em flagrante após uma delas ser encontrada com 130 cápsulas de cocaína no estômago. Ambas estavam aguardando o voo no Aeroporto de Corumbá, município a 417 km da capital, quando foram interceptadas pela Polícia Federal. A ocorrência aconteceu na última sexta-feira (24), mas somente nesta última quinta-feira (30) as informações foram divulgadas pela Polícia Federal.

A suspeita surgiu a partir de denúncias anônimas, que apontaram que ambas poderiam estar transportando uma carga de cocaína. Durante a fiscalização, os policiais federais desconfiaram das versões apresentadas por elas sobre os motivos para a viagem.

Em seguida, a dupla foi encaminhada para um hospital no qual foram submetidas a exames de raio-x, onde foi constatada a existência de 130 cápsulas de cocaína no estômago de uma delas.

As duas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Segundo a Polícia Federal, elas iriam para a cidade de Florença, na Itália, onde a droga seria deixada para uma pessoa.

A mulher com droga no organismo ficou cinco dias em hospital para a realização de procedimentos médicos para expelir toda substância entorpecente. Após a extração de todas as cápsulas extraídas, foram contabilizados 0,8 kg de cocaína.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: