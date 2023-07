Mulher é presa com quase 1 tonelada de maconha em veículo roubado

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam quase 1 tonelada de maconha, em um veículo roubado, na BR-163, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa em flagrante.

O caso foi descoberto, após os policiais deparar um Captiva, em atitudes suspeitas, dando ordem de parada ao condutor. Ao ver os policiais rodoviários, o motorista desobedeceu à ordem, iniciando um acompanhamento tático pela rodovia. Após quilômetros de perseguição, o motorista parou o carro e acabou sendo abordado pela equipe da PRF.

No interior do automóvel, os policiais encontraram 926 Kg de maconha, e 1,8 Kg de skunk. A condutora confessou ter recebido o automóvel carregado em Ponta Porã e deveria entregá-lo em Dourados. Durante análise de documentos, os policiais descobriram que o Captiva tinha registro de furto/roubo, em São Paulo.

A presa, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Dourados.

