Mulher é presa com porções de cocaína em conveniência de fachada

Uma mulher de 59 anos, foi presa na noite de ontem (19), após pelos agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais) fecharem uma “boca de fumo” que funcionava em uma conveniência de fachada, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo site Dourados News, após receber denuncias, os policiais foram até o local, onde visualizaram pela grande da conveniência uma porção avulsa de palha de aço, artefato usado pelos usuários de droga para “queimar” a pasta base cocaína. Diante do flagrante, os policiais entraram no estabelecimento para vistoria.

Durante a abordagem, a dona do “boca” confessou que havia entorpecentes no local e entregou um pote com 61 porções de pasta base de cocaína.

Os policiais ainda encontraram no estabelecimento R$ 168 reais em cédulas pequenas e R$ 53,75 em moedas

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

