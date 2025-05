Mulher é presa ao transportar em mala 32 tabletes de maconha e semetes de cannabis em Dourados

Polícia interceptou o ônibus e mulher foi presa na rodoviária

Na manhã desta terça-feira (27), uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante transportando 32 tabletes de maconha e aproximadamente 5,5 kg de sementes da planta cannabis na cidade de Dourados.

A polícia recebeu informações de inteligência sobre o deslocamento da suspeita e que ela havia embarcado em um ônibus na cidade de Ponta Porã com destino final à Zona Leste de São Paulo/SP. A prisão aconteceu no âmbito da Operação Protetor

A equipe policial realizou o monitoramento do coletivo e abordou o veículo na rodoviária de Dourados. A suspeita foi localizada e, durante a vistoria em sua bagagem, foram encontrados os entorpecentes.

A polícia caclula que o valor estimado de prejuízo ao crime organizado é de aproximadamente R$ 61.925,00, considerando o preço médio da maconha e das sementes de cannabis no mercado ilegal.

A mulher foi autuada pelo crime de tráfico interestadual de drogas e foi encaminhada à (Depac) Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados., onde permanecerá.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON). A população pode fazer denúncias anônimas, pelo telefone (67) 99633-7982.

