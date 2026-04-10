Mulher é presa com 16 kg de skunk em mala durante fiscalização em aeroporto

A Polícia Federal apreendeu cerca de 16 quilos de skunk durante fiscalização de rotina realizada nesta sexta-feira (10), no Aeroporto de Campinas (SP). Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Após a prisão, a suspeita foi encaminhada à unidade da Polícia Federal em Corumbá , onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Segundo a PF, a droga foi encontrada dentro de uma mala que apresentou indícios de irregularidade durante os procedimentos de inspeção. Ao verificar o conteúdo, os policiais localizaram diversos tabletes do entorpecente.

A responsável pela bagagem foi identificada e abordada no local. Durante a apuração inicial, ela informou que transportava a droga para entregá-la a um homem no destino final da viagem.