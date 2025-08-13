Mulher é presa após roubar blusa e perfume em loja de Dourados

Na tarde desta terça-feira (12), uma mulher, de 53 anos, foi identificada após ser suspeita de furtar produtos em uma loja de departamento situada na região central de Dourados, localizada a 230 quilômetros de Campo Grande, O caso aconteceu por volta de 12h50.

Conforme informações policiais, a mulher tentou sair do estabelecimento com uma blusa, avaliada em R$66,99, e um perfume, de RS313,00, sem efetuar o pagamento. A ação foi estabelecida pelos seguranças que a abordaram ao lado de fora do local.

A Policia Militar foi acionada e efetuou a prisão da suspeita, que foi conduzida à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Após prestar depoimento, ela pagou fiança, foi liberada, devendo responder pelo crime em liberdade.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram