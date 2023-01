Mulher é presa após arrastar a filha no asfalto em Ponta Porã

Uma mulher, de 35 anos, foi presa após arrastar a própria filha em um asfalto, na cidade de Ponta Porã, na tarde de terça-feira (24). A menor, de 13 anos, foi arrastada por cerca de 30 metros.

A vítima compareceu na presente Unidade Policial acompanhada por uma Conselheira Tutelar e apresentou lesões corporais aparentes em seus braços, rosto e pernas.

A criança havia dito para sua mãe que sairia de casa para morar com o irmão, momento em que sua mãe a pegou pelos cabelos e a arrastou por cerca de 30 metros no asfalto, desferindo, na sequência, diversas injúrias, ameaças e agressões à vítima. Os vizinhos, testemunhas diretas, confirmaram a agressão.

Serviço

Se você suspeita ou tem conhecimento de que alguma criança ou adolescente esteja sofrendo qualquer tipo de violência, comunique imediatamente ao Conselho Tutelar de sua cidade ou Disque 100. É garantido o anonimato a quem denuncia uma situação de maus-tratos; portanto, você não precisa se identificar. A notificação pode ser feita pessoalmente, por telefone ou por escrito.

