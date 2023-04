Mulher é presa ao ser flagrada por câmeras furtando mais de R$ 8 mil da patroa

Uma mulher de 35 anos, foi presa em flagrante, na tarde de ontem (27), por furto qualificado e abuso de confiança, após ser flagrada por câmeras de segurança pegando dinheiro da bolsa da patroa. O caso aconteceu no município de Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a mulher presa é funcionária da vítima. Em depoimento na delegacia, a vítima relatou que há vários meses, a mulher estava subtraindo dinheiro de sua bolsa, mas não tinha suspeitos em relação aos fatos. Por conta do dinheiro furtado e os valores altos, a vítima instalou câmeras de monitoramento em seu quarto, quando foi surpreendida com a funcionária pegando dinheiro dentro de sua bolsa.

Diante das imagens, a mulher acionou imediatamente a polícia, que localizou a funcionária no local.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram no sutiã da funcionária a quantia de R$ 230,00. Ao olhar a bolsa da acusada, os policiais encontraram aproximadamente R$ 8.206,00, que foi reconhecido pela vítima.

A funcionária foi presa em flagrante e encaminhada a Delegacia de Polícia de Iguatemi para registro da ocorrência.

