Mulher é levada para delegacia após colidir com viatura da PM no Lageado

Uma mulher, de 24 anos, colidiu com uma viatura da Polícia Militar e tentou fugir logo em seguida do local, na madrugada deste sábado (14), na região do Lageado.

Segundo boletim de ocorrência, o veículo do 10º Batalhão da PM, seguia pela Rua Elídio Pinheiro, e ao se aproximar do cruzamento com a Rua Evelina Figueiredo Selingard, onde não há sinalização vertical ou horizontal, a viatura levou a batida do FIAT/Strada Working.

Após a colisão, a autora fugiu do local, e foi acompanhada pela equipe militar até ser abordada na esquina da Rua Segismundo Tavares Santana.

Foi constatado que a jovem não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que o veículo estava com o documento vencido. A guarnição do Batalhão de Trânsito compareceu ao local, juntamente com a Perícia Criminal e um agente de Polícia Científica.

A jovem foi conduzida no banco traseiro da viatura sem lesões e entregue na Depac Cepol, onde o caso foi registrado como ‘dirigir veículo automotor em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação’ e ‘’fastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída’.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram