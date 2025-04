Mulher é indiciada após aplicar golpe de falsas vagas de emprego para jovens, em Campo Grande

Nesta quarta-feira (2), uma mulher, de 53 anos, foi indiciada por aplicar golpe e oferecer falsas oportunidades de emprego, em Campo Grande. A suspeita, moradora do Bairro Santa Fé, utilizava o WhatsApp para ter acesso a dados pessoas e enganar jovens que buscam seu primeiro emprego. A ação teve a participação da PC (Polícia Civil) do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo)

Segundo informações divulgadas pela PC, a golpista entrava em contato com as vítimas oferecendo falsas vagas de emprego e as convidava para uma entrevista. No encontro, os candidatos realizavam prova de conhecimentos gerais e de inteligência emocional. Após isso, a suspeita afirmava que a admissão só era efetivada se jovens cursassem módulos de empreendedorismo, inglês, informática básica, inteligência emocional, em que os valores médios eram de R$ 500,00, dependendo da duração do curso.

O esquema foi descoberto quando a mãe de uma as vítimas pesquisou as empresas mencionadas pela autora e descobriu que elas nunca existiram. A fraude era utilizada para obter vantagem financeira indevida por meio da venda dos cursos.

A Polícia Civil orienta que consumidores leiam atentamente os contratos, evitem ceder a pressões como “último dia da oferta” e, em caso de dúvida, consultem órgãos de defesa do consumidor antes de assinar qualquer documento ou efetuar pagamentos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram