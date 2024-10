Mulher é esfaqueada mais de 30 vezes em Vicentina; filha é presa como suspeita

Uma mulher de 48 anos foi socorrida na madrugada desta sexta-feira (18), em Vicentina, cidade localizada a 248 quilômetros de Campo Grande, após sofrer mais de 30 ferimentos causados por faca. A principal suspeita de cometer o crime é a própria filha da vítima, que foi presa em flagrante. O ataque teria ocorrido durante uma bebedeira no Bairro Altos do Barreirão.

A Polícia Civil ainda está levantando informações sobre as circunstâncias exatas do crime. De acordo com o delegado Cristiano, que está à frente das investigações, há indícios de que o crime foi motivado por uma discussão entre mãe e filha, que têm histórico de problemas relacionados ao consumo de álcool. “Tudo indica que aconteceu durante bebedeira”, afirmou o delegado.

Apesar do elevado número de ferimentos, o delegado ressaltou que muitos dos golpes de faca foram superficiais. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, será transferida para uma unidade de saúde em Dourados. O estado de saúde dela ainda é desconhecido.

A filha, suspeita de esfaquear a mãe, foi presa em flagrante e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Vicentina.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais