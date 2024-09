Mulher é esfaqueada 15 vezes e encontrada sangrando na rua, em Ribas do Rio Pardo

Um mulher, de 45 anos, foi esfaqueada 15 vezes e encontrada sangrando no Bairro Boa Vista, em Ribas do Rio Pardo, a 98 km de Campo Grande. O crime ocorreu na noite dessa terça-feira (24).

Segundo informações da polícia, a Polícia militar foi acionada e ao chegar no local encontrou a vítima sangrando no chão. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Doutor José Maria Marques Domingues. Devido ao estado grave, foi solicitado vaga zero para hospital em Campo Grande.

O caso será investigado como tentativa de homicídio. De acordo com testemunhas, a vítima estava em um churrasco no momento em que foi esfaqueada. No entanto, a polícia ainda investiga de quem era a casa onde acontecia a confraternização.

O suspeito, de 34 anos, já foi identificado e é considerado foragido. A faca utilizada no crime ainda não foi localizada.

