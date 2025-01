Mulher é detida pelo Choque por cárcere privado de 71 bolivianos em Campo Grande

Uma mulher, de 35 anos, foi presa por cárcere privado e suspeita de tráfico de pessoas, após ser flagrada com 71 imigrantes bolivianos aprisionados em casa alugada no Bairro Tijuca, em Campo Grande. A autora já tinha inúmeras passagens pela polícia como por corrupção de menores, tráfico de drogas e lesão corporal.

Após chegar no local, os agentes encontraram 71 cidadãos bolivianos, entre eles mulheres, idosos e crianças. Segundo eles, a mulher era responsável pelo transporte do qual aguardavam desde as 23hrs do dia 28 de janeiro, com destino a São Paulo. Durante esse período, eles não tiveram acesso a alimentos, água ou condições mínimas de descanso.

Um homem, que se apresentou como representante dos imigrantes bolivianos, relatou que a carcereira ainda cobrava R$150,00 para que pudessem retirar as bagagens e deixassem o local.

Segundo os policiais, a mulher relatou que os bolivianos só estavam aguardando na residência devido a quebra do ônibus que faria o transporte. Ela ainda afirmou que a casa, que dividiria apenas com o motorista, foi alugada ás 17h do dia 28/01/2025. Quanto as condições precárias dos imigrantes, a autora comentou que não era de sua responsabilidade fornecer alimentos e negou o uso do local como cárcere.

Os bolivianos foram encaminhados para a base da Polícia Federal no Aeroporto de Campo Grande. Já a autora, e o homem que se identificou como representante dos imigrantes, foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal.

O caso vai ser acompanhado pela polícia.