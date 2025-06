Mulher é baleada na perna durante discussão com companheiro em Dourados

Na tarde da última terça-feira (10), uma mulher de 29 anos precisou ser socorrida após ser atingida por um disparo de arma de fogo na perna direita durante uma discussão com o companheiro. O caso aconteceu na residência da vítima, localizada na Comunidade Vitória, em Dourados, a cerca de 230 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava em casa com o companheiro, de 23 anos, quando ambos iniciaram uma discussão. Em determinado momento, um amigo do jovem sacou uma arma de fogo e atirou na perna da mulher.

Equipes de socorro foram acionadas, e a vítima foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber os cuidados médicos.

A Polícia Militar também esteve no local para apurar os fatos. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e, inicialmente, está sendo tratado como lesão corporal.

As investigações seguem em andamento.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram