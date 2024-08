Mulher é arremessada contra poste após ser atingida por Ônix no Aero Rancho

A mulher tentava atravessar o cruzamento, que aparentemente não tinha sinalização

Na manhã de ontem (17), uma mulher, de 22 anos, foi arremassada contra um poste após ser atingida por um carro modelo Ônix, no cruzamento da Rua Jornalista Valdir Lago com a Rua Autazes, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme imagens da câmera de segurança que registrou o acidente, a mulher tentava atravessar o cruzamento, que aparentemente não tinha sinalização. A condutora do Ônix tenta soocorrer a vítima que estava inconsciente devido o impacto.

A motociclista teve várias fraturas pelo corpo. A equipe de Motossocorristas foram os primeiros a prestarem atendimento a vítima no local que foi enaminhada para a Santa Casa em estado grave.

A motorista do Onix não teve ferimentos graves.

