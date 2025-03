Mulher é agredida e esfaqueada por vizinhas durante briga, em Três Lagoas

Durante briga com vizinhas, uma mulher, de 51 anos, foi agredida com bloco de tijolo no pé e esfaqueada nas costas. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (29), no bairro Vila Verde, em Três Lagoas, cidade distante 327 km de Campo Grande. Embora as agressões, a vítima optou em não registrar boletim de ocorrência.

Segundo informações policiais, ao chegarem no local solicitado, as suspeitas já haviam evadido. A vítima contou que as agressoras são suas vizinhas e que em determinado momento da discussão, ambas a seguraram pelo cabelo e passaram a desferir os golpes de facas.

Mesmo com os ferimentos, e a insistência da Polícia Militar e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima se recusou ser encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A mulher permaneceu no local e também não registrou ocorrência sobre o ocorrido na delegacia.

Devido a decisão da vítima, o caso segue sem boletim de ocorrência e sem a identificação das agressoras.

