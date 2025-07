Mulher é agredida e ameaçada pelo próprio filho em Dourados; caso é investigado como violência doméstica

Uma mulher foi agredida e ameaçada dentro de casa pelo próprio filho na manhã deste sábado (19), no Residencial Sol Nascente, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O caso, ocorrido por volta das 7h50, mobilizou a Patrulha Maria da Penha e foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor chegou à residência durante a madrugada e exigiu o celular da mãe. Diante da recusa, passou a proferir ameaças de morte e insultos, além de agredi-la fisicamente. Ele a empurrou sobre o sofá e desferiu golpes com um pedaço de madeira, atingindo sua perna.

Com medo de novas agressões, a vítima se trancou em um dos quartos. O filho ainda tentou invadir o cômodo subindo pela parede, o que a levou a fugir para a casa de vizinhos em busca de ajuda. Ao retornar ao imóvel, acompanhada, encontrou o local vazio, o agressor havia fugido, deixando o botijão de gás aberto, o que representava risco de explosão.

A vítima relatou que as ameaças têm se tornado frequentes, e que agressões físicas passaram a ocorrer recentemente. Na noite anterior ao ataque, o autor chegou a usar uma faca para intimidá-la, golpeando paredes da casa durante um surto de raiva.

Enquanto o caso era registrado na Depac, a irmã do agressor também procurou a delegacia e contou que vem sendo ameaçada com frequência, especialmente quando tenta visitar a mãe. A última ameaça, segundo ela, aconteceu em junho deste ano.

Ambas solicitaram medidas protetivas de urgência. A Polícia Civil dará continuidade às investigações e tomará as providências legais cabíveis.

