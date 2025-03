Mulher é agredida ao defender amiga em bar e desiste de registrar ocorrência em Campo Grande

Na noite de sábado (1o), em Campo Grande, uma mulher de 32 anos sofreu agressão após tentar proteger uma amiga em um bar. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o autor teve sua aparencia descrita como alto, magro, de pele clara, cabelo batido e barba curta.

De acordo com o registro policial, a mulher estava dialogando com a amiga quando foram abordadas por um indivíduo não identificado que desejava conversar com a amiga. Ela se recusou a se afastar, alegando que as duas seguiriam com o diálogo. O autor se tornou hostil e afirmou que não deveria nem estar conversando.

Depois, o agressor partiu para cima da vítima, resultando em um confronto físico entre ambos. A mulher, que sofreu ferimentos na boca e nos joelhos, abandonou o local correndo. Depois, ela percebeu que o telefone celular tinha sumido.

Ainda o que consta no boletim de ocorrência já na Delegacia, a vítima teria posteriormente desistido de prosseguir com o registro e realizar o exame de corpo de delito. Ela teria ofendido os policiais com insultos ao afirmar que seu único interesse era recuperar o telefone celular que sumiu durante o confronto.