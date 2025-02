Mulher denuncia ameaças de morte do companheiro após briga, no bairro Monte Castelo

Na noite deste sábado (1), uma mulher denunciou na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) ameaças de morte feitas por seu próprio companheiro, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Ela relatou à polícia que o relacionamento, que dura cerca de 14 anos, tem se tornado cada vez mais complicado, e que o casal tem uma filha de 7 anos.

Após uma série de brigas nos últimos dias, durante um novo desentendimento na data de ontem, uma mulher disse ao homem que não queria mais continuar o relacionamento. No entanto, segundo o Boletim de Ocorrência, o companheiro não aceitou o termo e fez ameaças, afirmando que “se tivesse que ver ela morta, para ficar com a filha, isso iria acontecer”.

A vítima, que é alfabetizada e sabe ler e escrever, assinou o documento, ciente do conteúdo do boletim de ocorrência. Ela foi orientada a buscar apoio na Defensoria Pública de Defesa da Mulher. Apesar de ter sido oferecido abrigo no alojamento de passagem na DEAM, ela recusou a oferta.

A mulher explicou que não pedirá medidas protetivas contra o autor, pois depende dele para ajudar nos cuidados com a filha, como levar e buscar a menina na escola. Ela relatou que não possui CNH e não tem outra pessoa que possa ajudá-la com essa tarefa.