Mulher de Santa Catarina é resgatada após prostituição forçada em MS

Uma mulher Santa Catarina foi resgatada em Mato Grosso do Sul após ser obrigada a se prostituir no município de Bataguassu, a 341 quilômetros de Campo Grande. O resgate foi realizado no último mês e a vítima era submetida a condições análogas a escravidão em um prostíbulo da cidade.

As investigações que levaram a esse resgate tiveram início após a denúncia de duas mulheres paraguaias. Elas afirmaram terem sido atraídas para o município sob a falsa alegação de que trabalhariam como babás no Brasil. Além delas, a catarinense também estava sendo forçada a trabalhar como profissional do sexo.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou investigação e conseguiu localizar a vítima, que foi resgatada e imediatamente levada para fora do estado, em um local seguro.

A ação da polícia contou com o apoio da rede de proteção à mulher do município de Bataguassu, demonstrando a importância da colaboração de várias entidades para combater crimes relacionados à exploração e ao tráfico de pessoas.

As investigações continuam para completa apuração do caso, identificação de outras possíveis vítimas e responsabilização da dona do lugar onde a jovem foi encontrada.

Serviço:

Tráfico de pessoas é o agenciamento, aliciamento, recrutamento, transporte, transferência, compra, alojamento ou acolhimento de pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo; trabalho em condições análogas à de escravo; servidão; adoção ilegal ou exploração sexual.

Como identificar que uma pessoa está sendo vítima de tráfico?

Alguns fatores ou comportamentos podem ser pistas de situações de tráfico de pessoas.

Suspeite se:

1. a pessoa tiver seu passaporte ou documentos de viagem nas mãos de terceiros;

2. a pessoa não souber o endereço de seu local de hospedagem ou de trabalho;

3. a pessoa fala pouco ou não se comunica com familiares e amigos;

4. a pessoa não pode se mover livremente sem a permissão e/ou controle e encontra-se sob vigilância constante;

5. a pessoa vive no mesmo local do seu trabalho.

Denúncias sobre tráfico de pessoas podem ser feitas pelos Disque 100 e 180, ambos coordenados pelo Ministério da Justiça e Cidadania. As denúncias também podem ser feitas na Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – Da Secretaria de Políticas para as Mulheres, cuja finalidade é receber denúncias, orientar e encaminhar para os órgãos competentes os casos de tráfico de pessoas e de cárcere privado.