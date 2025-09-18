Mulher cai em golpe de falso anúncio e perde dinheiro ao tentar comprar celular com “super desconto”

Vítima pagou por produto inexistente após acessar site fraudulento que simulava página do Mercado Livre

Uma moradora de Campo Grande de 49 anos procurou a Depac-Centro para registrar boletim de ocorrência depois de ser vítima de um golpe aplicado na internet. Ela relatou à polícia que viu um anúncio de promoção no YouTube que prometia super descontos em produtos, mas acabou direcionada a uma página falsa que simulava o site do Mercado Livre.

Na plataforma fraudulenta, a vítima participou de uma “roleta de prêmios” e conseguiu supostamente um desconto de 95% para a compra de um celular Samsung Galaxy S25 Ultra, avaliado em cerca de R$10 mil. Acreditando na promoção, efetuou dois pagamentos via Pix: um de R$247,90 e outro de R$35,74, este último cobrado como taxa para a emissão de nota fiscal. O dinheiro foi transferido para uma conta vinculada à empresa SIMPAY IP, com chave registrada no Mercado Pago.

A fraude só foi percebida quando a vítima recebeu a exigência de novas cobranças para liberar o pedido. Diante disso, ela registrou o boletim de ocorrência.

O que diz a lei

Casos como esse configuram crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, que estabelece pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. Além da esfera criminal, há também a possibilidade de buscar reparação na esfera cível. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura ao consumidor o direito de exigir ressarcimento em situações em que houve falha de segurança ou responsabilidade solidária de instituições financeiras e intermediadores de pagamento.

No entanto, segundo especialistas em direito do consumidor, a recuperação dos valores em golpes desse tipo nem sempre é simples, já que muitas vezes os criminosos usam contas de terceiros ou empresas de fachada para receber os depósitos.

Como agir após cair em um golpe

As orientações das autoridades são:

● Registrar boletim de ocorrência o quanto antes;

● Guardar todos os comprovantes de pagamento, prints e links acessados;

● Entrar em contato com a instituição financeira usada para a transferência, solicitando o bloqueio ou rastreamento dos valores;

● Procurar o Procon para formalizar reclamação e verificar possíveis medidas de proteção.

Como se prevenir

Órgãos de defesa do consumidor alertam que promoções com descontos muito acima da média são um dos principais sinais de fraude. Para evitar golpes, é recomendado:

● Conferir sempre o endereço eletrônico da página, observando se corresponde ao site oficial da empresa;

● Desconfiar de links recebidos por anúncios, mensagens ou redes sociais;

● Nunca efetuar pagamentos adicionais sem confirmação junto à empresa oficial;

● Consultar canais oficiais da loja para verificar se a promoção realmente existe.

No caso da vítima em Campo Grande, a Polícia Civil abriu investigação para tentar identificar os responsáveis pelo golpe.

