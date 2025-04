Mulher cai do 12º andar de hotel em Campo Grande e morre no local

Uma mulher de 36 anos morreu na manhã desta sexta-feira (25) após cair do 12º andar de um hotel localizado na Rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande. A vítima, natural do Rio Grande do Sul, estava hospedada sozinha no local desde a noite anterior.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher fez o check-in por volta das 23h40 da quinta-feira (24). Na manhã de hoje, foi encontrada já sem vida na rampa de acesso para cadeirantes, localizada nos fundos do hotel.

Funcionários e pessoas que estavam nas proximidades relataram momentos de choque. “Eu estava parada no sinaleiro e vi a queda. Cheguei no trabalho passando mal”, contou uma mulher que preferiu não se identificar.

A Polícia Militar e a Polícia Científica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. O corpo foi isolado até a chegada da perícia, que vai analisar as circunstâncias da queda. Imagens das câmeras de segurança do hotel também devem ser requisitadas para ajudar na investigação.

A causa da queda ainda é desconhecida, e a Polícia Civil vai apurar se houve envolvimento de terceiros ou se trata-se de um caso de suicídio ou acidente.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente. O caso segue sob investigação.

