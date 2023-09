Mulher atira duas vezes contra própria filha e é presa com diversas armas

Uma mulher, que não teve idade divulgada, foi presa ontem (6) com duas armas de fogo, um revólver calibre.38 com três munições intactas, duas munições deflagradas e uma espingarda calibre.12, com uma munição intacta. O caso aconteceu em Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande.

A mulher, dona de uma pousada em Corumbá, também é acusada de fazer disparos contra a filha, que fez a denúncia à Polícia Civil. Conforme a vítima, a mãe atirou duas vezes em sua direção.

Além disso, a detida a agrediu com pedradas, acertando-a na região das costas. A filha relata que está “parada” em uma Casa de Passagem e que veio visitar a mãe, que é proprietária da Pousada e toma remédios controlados devido a transtornos de bipolaridade.

Quando ela foi ver como a mãe estava, ela pegou pedras e arremessou em sua direção, causando escoriações. Em seguida, a acusada pegou uma arma de fogo e fez os dois disparos próximo à vítima. Ela não acertou a filha, mas deu uma coronhada na cabeça dela, causando lesão.

A filha procurou a delegacia para denunciar o fato e os policiais foram até a Pousada, apreenderam as armas de fogo e munições e encaminharam a mulher para o Distrito Policial.

Com informações do Diário Corumbaense.

