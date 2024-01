Mulher abandona filho recém-nascido em barraca em festa de ano novo

Uma mulher, de 32 anos, foi indiciada pela Polícia Civil, após abandonar o próprio filho recém-nascido em uma barraca de camping, durante comemorações de Ano Novo no município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da polícia, o crime aconteceu no dia 1º de janeiro, em uma festa de Reveillon. A mulher participava de um acampamento com familiares, para comemorar a chegada do novo ano, quando a mulher saiu em busca de atendimento no Hospital Evangélico de Dourados, devido a um sangramento que alegou ser de uma injeção que tomou.

Para a equipe médica ela relatou que estava nesse acampamento para a festa, e quando estava dormindo na barraca percebeu o sangramento. Enquanto ela recebia o atendimento, familiares da mulher compareceram ao hospital com o bebê recém-nascido, encontrado dentro da barraca, afirmando ainda que a criança era filho da mulher.

Ela negou inicialmente que a criança fosse sua, mas com a chegada do Conselho Tutelar e da Guarda Municipal, a mulher admitiu ser a mãe da criança, e havia ocultado a gravidez da família. Os familiares afirmaram que realmente não sabiam da gravidez.

Conforme o delegado Dermeval Neto, responsável pela investigação, a mulher foi indiciada pelo crime de abandono de incapaz, majorado pelo fato de ser parente da vítima.