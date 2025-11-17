Motorista tenta fugir com uma tonelada de maconha e vai preso após ivadir propriedade rural

Carro que suspeito conduzia tinha registro de roubo

No último sábado (15), 1.010 quilos de maconha foram apreendidas em um veículo que foi recuperado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Eldorado.

Os policiais faziam fiscalizações na BR-163, quando deram ordem de parada ao Hyundai/Creta, porém o motorista não parou e iniciou fuga.

Foi inciada a perseguição até que o motorista invadiu uma propriedade rural, abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais.

No veículo foram encontrados 1.010 quilos de maconha, uma espingarda de pressão com munições, além de sete réplicas de pistolas. O automóvel utilizava placas falsas e possuía registro de roubo/furto, desde setembro de 2025, em São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Eldorado.

