Motorista perde controle e capota Astra na MS-395 entre Bataguassu e Brasilândia

Na madrugada deste sábado (16), um motorista não identificado perdeu o controle do veículo e capotou um Astra no km 102 da MS-395, no trecho entre Bataguassu e Brasilândia.

De acordo com o portal Cenário MS, o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem. O motorista de um caminhão que vinha em sentido contrário forçou a saída do carro da pista, resultando no capotamento.

O veículo, com placas de Ibaté (SP), seguia de Bataguassu para Brasilândia e terminou em uma área de vegetação à beira da rodovia.

O condutor, que trabalha com serviços de análise de solo na região, conseguiu sair sozinho do carro. Sua esposa precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Ambos sofreram escoriações e foram levados para atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu.

