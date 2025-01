Motorista ‘passa por cima’ de motociclista e tenta fugir, mas é impedido por populares no Tijuca; assista

Um motorista que dirigia um Volkswagen Gol de cor branca atropelou uma motociclista que estava parada no semáforo vermelho, na tarde desse sábado (25). O caso ocorreu na Rua Solto Maior, no Bairro Jardim Tijuca. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximo onde tudo aconteceu, registraram o momento.

Nas imagens é possível ver a vítima parada, quando o carro chega logo atrás e passa por cima dela. A mulher caiu para o lado, mas a motocicleta ficou presa embaixo do veículo e o motorista tentou fugir do local, momento este que começou a confusão.

Testemunhas que estavam no local informaram sobre o ocorrido, mas mesmo assim o condutor tentava fugir. Terceiros se aproximam, acionam o atendimento móvel de urgência e conversam com o motorista. Ele só saiu do veículo depois de ameaças.

No vídeo, o homem é filmado ainda no local do acidente, dentro do carro e com várias pessoas a sua volta.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para atendimento médico com dores na coluna.