Motorista morre após perder controle de carro e capotar na MS-215

Um homem, identificado como Flávio Francisco da Silva, de 46 anos, morreu na madrugada deste domingo (21), após perder o controle da direção e capotar o carro na MS-215, em Pedro Gomes.

De acordo com o boletim de ocorrência, com o impacto da colisão, a vítima foi arremessada do carro. Pessoas que passavam pelo local acionaram o socorro, mas o motorista morreu antes de ser atendido.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia estiveram no local e as causas do acidente serão apuradas. Polícia Militar Rodoviária também atendeu a ocorrência.