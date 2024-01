Motorista morre ao ser arremessado de veículo após capotar

Antônio Carlos Barbosa, de 69 anos, morreu, durante acidente ocorrido na noite deste sábado (20), ao sofrer um capotamento na pista. O acidente aconteceu na rodovia BR-163, próximo à cidade de Nova Alvorada do Sul, a 110 km de Campo Grande.

O motorista desviou de um porco do mato que estava sobre a pista de rolamento, quando ocorreu a capotagem. De acordo com as informações do site Alvorada Informa, Antônio Carlos seguia com outras duas pessoas em um veículo Fiat/Palio Weekend. O trio retornava de uma festa conhecida como “Portão Quebrado”, por volta das 23 horas.

No trajeto, o condutor viu um porco do mato na pista e tentou desviar, ocasionando a capotagem do veículo. Ele estava sem cinto de segurança e foi arremessado para fora do carro, que parou às margens da rodovia.

Os socorristas da concessionária que administra a rodovia – CCR MSVia – tentaram reanimar Antônio, que teve diversas lesões na cabeça, mas sem sucesso. Antônio morreu no local. Os outros ocupantes foram socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros e CCR.

