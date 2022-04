Motorista é preso após matar atropelado suposto sargento da Polícia Militar

Um homem que ainda não teve a identidade revelada, morreu na tarde de hoje (9), após ter sido atropelado por um carro VW Gol na Avenida Marcelino Pires, após o Monumento do Colono, em Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, a vítima é sargento da Polícia Militar no município e passeava bicicleta pelo local. Em seguida do acidente, o condutor fugiu e foi localizado momentos depois. Ele deve ser apresentado nas próximas horas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.