Motorista fica ferida após carros baterem de frente no Jardim Bonança

Mulher de 39 anos ficou ferida, na manhã desta terça-feira (16), no bairro Jardim Bonança, em Campo Grande, após bater o carro que conduzia de frente com outro que seguia no sentido contrário.

Conformo informações, a mulher dirigia um Renault Kwid, subindo a Avenida da Roseira. Descendo, vinha um idoso de 68 anos em um Chevrolet Ônix. Ainda não se sabe quem invadiu a pista do outro, ocasionando a colisão frontal.

Com o impacto, o Kwid rodou na pista e teve uma das rodas dianteiras arrancadas. A frente ficou completamente destruída, acionando os airbags.

Já o Ônix teve a lateral dianteira danificada, mas o motorista nada sofreu. A condutora do outro carro reclamava de dores e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital da Unimed.

Por conta dos destroços, equipe da BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) precisou fechar parte da via até que os carros fossem retirados do local.

