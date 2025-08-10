Motorista em zigue-zague é preso com 668 kg de drogas em veículo na MS-276

Condutor informou que receberia R$ 10 mil pelo transporte dos ilícitos

Na manhã do último sábado (9), um homem identificado como Ramon Alves Siqueira, de 20 anos que conduzia um veículo carregado de entorpecentes foi preso na MS-276, na região de Indápolis, distrito de Dourados.

Segundo o site Dourados News, o indivíduo foi avistado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em zigue-zague na rodovia durante uma fiscalização de rotina.

Os policiais rodoviários derram ordem de para ao veículo, um Voyage prata e encontraram o veículo carregado de entorpecentes.

No total foram, 647 quilos de maconha e 21 quilos de skunk. O condutor é residente do município de Bauru (SP). Sobre as drogas, ele confessou ter pego em Ponta Porã e que a levaria até a cidade de Nova Andradina (MS) e que receberia o valor de R$ 10 mil.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

