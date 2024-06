Motorista é preso na MS-164 com droga avaliada em R$ 1,5 milhão que tinha como destino São Paulo

Durante uma fiscalização de trânsito e combate a crimes transfronteiriços na realizado MS-164, os policiais agentes da Base Operacional de Ponta Porã, do BPMR (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) deram ordem de parada ao veículo.

Um homem de 35 anos conduzia uma caminhonete GM/Montana, quando foi abordado, solicitaram a documentação do condutor. Durante a vistoria, foram localizados na carroceria diversos tabletes que totalizaram 99,4 kg de maconha, 35,1 kg de skank, 24,6 kg de pasta base e 6,2 kg de cocaína.

O dono do veículo informou aos policiais que comprou a carga de drogas e o veículo em Ponta Porã e que pretendia levar a mercadoria para Sorocaba, em São Paulo, onde seria revendida.

O homem, o veículo e as drogas foram encaminhados à delegacia. O prejuízo estimado ao tráfico de drogas está avaliado em aproximadamente R$ 1.500.000,00.

