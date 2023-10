Motorista é preso com 90 kg de prata contrabandeada em Anastácio

Um homem de 37 anos foi preso na manhã desta sexta-feira, 21, após ser flagrado com 90 kg de prata contrabandeada, durante fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-262, no km 515.

Segundo a polícia, o acusado estava em um GM Corsa, que apresentou contradição na abordagem. Durante a vistoria no veículo a carga sem procedência foi localizada.

O condutor reservou-se a prestar declaração em juízo. A mercadoria encontrava-se sem qualquer documentação que comprovasse sua origem, e nem o devido desembaraço aduaneiro.

O autor foi conduzido, sem lesões, com utilização de algemas devido seu estado de ânimo, com o fim de preservar a sua integridade física. Ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Campo Grande.

