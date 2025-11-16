Motorista é preso com 300 caixas de vinhos importados sem nota fiscal em caminhão na BR-163, em Caarapó

Uma operação de fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, nesse sábado (15), um motorista que transportava 300 caixas de vinhos estrangeiros sem documentação legal na BR-163, em Caarapó, município a 274 quilômetros de Campo Grande. A carga, composta por bebidas argentinas, francesas e portuguesas, estava totalmente oculta na carroceria do caminhão.

Os policiais abordaram um caminhão Scania acoplado a um semirreboque com placas do Rio Grande do Sul durante uma verificação de rotina. Ao vistoriarem a carroceria, encontraram as caixas de vinhos escondidas entre as estruturas internas do veículo. O motorista afirmou que havia saído do Rio Grande do Sul com destino a Cuiabá (MT), mas admitiu que recebera R$ 15 mil para buscar o carregamento na Argentina e entregá-lo no Mato Grosso.

Entre as bebidas apreendidas estão vinhos das marcas Baron B, Malma, Alamos e Alma Mora, todas reconhecidas no mercado internacional. Baron B é um espumante argentino de alto padrão; Malma, um rótulo encorpado da Patagônia; Alamos, um vinho argentino famoso pela uva Malbec; e Alma Mora, marca popular de consumo acessível. Durante a vistoria, os agentes também encontraram uma caixa de isopor com a inscrição “MOMO”, que não parecia ser embalagem original, mas estava misturada à carga.

Os policiais confirmaram que o transporte não possuía qualquer documentação fiscal ou registro de importação, caracterizando contrabando. Diante disso, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à PF (Polícia Federal). O caminhão e o semirreboque foram apreendidos para os procedimentos legais.

A PRF segue investigando a rota do carregamento e possíveis envolvidos na rede de contrabando.

