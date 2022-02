Motorista de Uno colide contra um motociclista em acidente no Universitário

Um motociclista ficou ferido na manhã desta quinta-feira (24), após ser atingido por um veículo Fiat Uno no cruzamento das ruas Brigadeiro Thiago com Filomena Segundo Nascimento, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Conforme apurado pelo O Estado Online, o motorista do veículo não respeitou a preferencial, e colidiu com o motociclista que caiu no chão e teve ferimentos leves.

O corpo de bombeiros foram acionados e prestou os primeiros socorros para vítima, que negou ir para o UPA (Unidade Pronto Atendimento).

