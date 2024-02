Motorista de aplicativo escapa de sequestro ao pular de carro em movimento

Um motorista de aplicativo de 36 anos escapou de um sequestro na noite deste sábado (17) ao pular do carro em movimento, no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. Dois homens, aparentando entre 30 e 40 anos, abordaram o motorista armados e fugiram com seu veículo, um Toyota Etios vermelho.

O motorista relatou que estava estacionado, esperando por uma corrida, quando foi surpreendido pelos criminosos. Mesmo oferecendo o carro, os sequestradores o obrigaram a retornar e entrar no Etios. Sentado no banco traseiro ao lado de um dos bandidos armados, a vítima foi ameaçada e extorquida enquanto os criminosos dirigiam pela Avenida Ministro João Arinos.

No momento em que o veículo parou em um semáforo, o motorista aproveitou a oportunidade, abriu a porta e pulou, buscando ajuda imediatamente. Além do carro, os sequestradores levaram o celular da vítima. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol e está sob investigação policial.