Motorista de aplicativo é vitima de tentativa de roubo por bandidos armados, no Jardim Noroeste

Na noite desta terça-feira (22), um motorista de aplicativo, de 40 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi vítima de uma tentativa de roubo com bandidos armados, onde conseguiu escapar. O caso aconteceu na Rua Indianápolis, no bairro Jardim Noroeste e registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Segundo as informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 22h, quando dois homens solicitaram uma corrida de aplicativo e após entrarem no veículo, deram voz de assalto. Em determinado momento, armados com faca e revólver, os autores ameaçaram o motorista, que por instinto, pegou a chave do carro e saiu correndo.

Embora tenha fugido, os assaltantes conseguiram levar o celular da vítima, que ficou no carro. O veículo, abandonado pelos envolvidos continuou no mesmo lugar até a volta do dono, junto da Polícia Militar. Os agentes policias realizaram buscas pela região, mas nenhum dos suspeitos foram encontrados.

O caso segue sendo investigado.