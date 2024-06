Motorista de aplicativo é agredido após recusar transportar maconha em Campo Grande

Um motorista de aplicativo de 34 anos foi brutalmente espancado e teve seu carro danificado na noite de domingo (23) ao se recusar a transportar um pacote de maconha. O caso aconteceu no bairro Paulo Coelho Machado, na saída para São Paulo, em Campo Grande.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o motorista recebeu um chamado de corrida na favela da Homex. Ao chegar ao local indicado, ele foi convidado a descer do veículo para tomar água. Pouco depois, a pessoa que solicitou a corrida pediu ao motorista que transportasse um pacote. Ao perceber que o pacote continha entorpecente, o motorista recusou a solicitação.

Após a recusa, o motorista foi agredido por três pessoas com socos e chutes. Além disso, os agressores utilizaram uma barra de ferro para danificar o carro da vítima. Na tentativa de fugir do local e buscar ajuda, o motorista acabou colidindo com uma caminhonete que estava estacionada nas proximidades.

Ao registrar a ocorrência na delegacia, a vítima relatou que os moradores da região alegaram que ele havia colidido com uma motocicleta que transportava uma criança, justificando assim a agressão. No entanto, o motorista negou essa acusação, afirmando que a agressão ocorreu unicamente devido à sua recusa em transportar o pacote de drogas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano, e a Polícia Civil está investigando os detalhes do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos agressores ou se houve alguma prisão relacionada ao caso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: