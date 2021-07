Motorista cai em valeta e morre no acesso ao anel viário

Greydson Leite Ardaya, 36, morreu após cair com um carro Voyage dentro de uma valeta, no entroncamento de acesso ao anel viário, na BR-262, próximo da cidade de Corumbá, região de fronteira com a Bolívia.

O acidente foi por volta das 19h30, no entroncamento de acesso ao anel viário, na BR-262. Guarnição de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e encontrou o condutor inconsciente.

Segundo informações preliminares, a vítima teve hemorragia e respirava com dificuldade. Além disso, estava com diversos ferimentos na cabeça e braços, com as pernas presas nas ferragens do veículo.

No local, a guarnição de resgate realizou os primeiros socorros o desencarceramento da vítima. Em seguida, o rapaz foi entregue aos cuidados da equipe médica do Samu, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

