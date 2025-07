Motor de origem suspeita é encontrado durante vistoria em oficina da Capital

Peça com sinais de remarcação foi apreendida pela Polícia Civil e passará por perícia para verificar possível ligação com crimes anteriores

Durante uma operação realizada na tarde de terça-feira (22), policiais civis da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) encontraram um bloco de motor com indícios de adulteração em uma oficina de motocicletas no bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

A peça estava em meio aos itens da oficina e chamou atenção por apresentar sinais de remarcação no número do motor, prática comum em veículos furtados ou roubados para dificultar a identificação. Questionado pelos agentes, o dono do estabelecimento alegou que o motor pertencia a um cliente e repassou as informações necessárias para dar continuidade às investigações.

O bloco foi apreendido e será submetido a perícia para determinar sua origem.

