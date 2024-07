Motoentregador tenta ultrapassar carro e vai parar embaixo de ônibus na Ceará

Um motoentregador, de 19 anos, que tentava ultrapassar um carro na Rua Ceará, derrapou em desnível do asfalto e foi parar embaixo de um ônibus. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), no cruzamento da Rua Amazonas, na Vila Cruzeiro, em Campo Grande.

Segundo informações, de testemunhas no local, a moto do jovem, uma Honda Fan, foi arrastada na via. O socorro foi acionado pelo próprio motorista do ônibus.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, apesar da cinemática do acidente, a vítima foi socorrida consciente, orientada e teve apenas escoriações leves no corpo. Aparentemente não tem suspeita de fratura.

O rapaz foi socorrido e encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

Policiais do BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) estiveram no local do acidente realizando os procedimentos de praxe. O trânsito no local está fluindo normalmente.