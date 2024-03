Motoentregador morre em colisão no bairro Monte Castelo, em Campo Grande

Na noite de sexta-feira (8), Kauê Felipe Bezerra, um motoentregador de 28 anos, morreu emum acidente de trânsito, no cruzamento da Avenida Monte Castelo com a Rua Antônio Maria Teixeira, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo de passeio envolvido, um Honda Fit, um empresário de 38 anos, relata que ele prestou os primeiros socorros e foi submetido ao teste do bafômetro, que atestou negativo para a presença de álcool no organismo. O condutor alega ainda que, o motociclista estava em alta velocidade no sentido oposto e que o acidente ocorreu durante uma conversão à esquerda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, segundo o condutor, demorou 26 minutos até chegar ao local. Ele também destacou ter chamado a namorada e dois amigos, que se apresentaram como advogados, para auxiliar no momento do acidente. A vítima foi reanimada por uma hora, mas não resistiu aos ferimentos.

Além do Samu, a Unidade de Resgate e Serviço Avançado (Ursa), Polícia Militar e Perícia Científica estiveram no local. Moradores próximos e familiares tentaram intervir na realização da perícia. Outro fato que chama a atenção, é que a motocicleta utilizada por Kauê desapareceu após o acidente.

A esposa da vítima, Joice Maira, contestou a versão apresentada pelo motorista e enfatizou que Kauê trabalhava como motoentregador há pouco tempo, visando o sustento de seus filhos de 4 e 8 anos. A dinâmica do acidente está sendo investigada pela Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: