Motoentregador fica em estado grave após não respeitar preferencial e atingir carro em São Gabriel do Oeste

Um motoentregador, de 19 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (18), no município de São Gabriel do Oeste. O acidente ocorreu no cruzamento das Ruas Curió e Uirapuru.

O jovem seguia pela Rua Uirapuru, quando teria ‘furado’ a preferencial e com isso colidindo com um carro que seguia pela outra via.

O motorista do carro, de 37 anos, teve ferimentos leves no braço esquerdo. Ele recebeu atendimento médico ainda no local.

Já o motociclista, teve uma fratura no fêmur e suspeita de fratura nas costelas. Ele foi imobilizado e levado para o hospital pelo Corpo de Bombeiros.

Com informações do site local Idest